Четверо друзей заметили «снежного человека» в канадском лесу

Жители канадской провинции Британская Колумбия заметили существо, напоминающее снежного человека. Инцидент произошел вечером 25 декабря 2020 года, однако о нем стало известно только сейчас.

Как пишет канадская газета The Toronto Star, четверо друзей двигались на машине по шоссе в районе города Силвертон. Внезапно они увидели на обочине огромную фигуру, похожую на большого человека или медведя гризли, который поднялся на задние лапы. Странное создание тут же опустилось на четыре лапы и скрылось в лесу.

Заинтригованные очевидцы решили изучить следы возможного «снежного человека» на снегу. По словам свидетелей, им удалось сделать снимки «следов двуногого существа, ведущих в лес по прямой линии». Их размер напугал канадцев, убедившихся, что отпечатки на снегу не имеют ничего общего со следами медвежьих лап.

Канадцы отправили сделанные изображения криптозоологам, которые ищут снежных людей. Специалисты прибыли на место происшествия, изучили следы и пришли к выводу, что они могли принадлежать крупной лосихе. При этом еще рано делать окончательные выводы, убеждены криптозоологи.