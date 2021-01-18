Нераспроданные новогодние елки отдадут на корм животным в Московском зоопарке

Партию новогодних елок доставили в Московский зоопарк. Хвойные деревья будут использовать для нужд животных. Елки принимают только в том случае, если они остались нераспроданными на базаре. Обсыпанные мишурой и конфетти деревья из квартир не принимаются, так как животные могут ими отравиться.

«Елки едят все животные, кроме земноводных и пресмыкающихся», - рассказал ученый секретарь зоопарка Роман Аношин.

Хвоя содержит много ценных биологических компонентов, также она богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами. Поэтому ели и сосны становятся полезным «десертом» для многих животных как в естественной среде обитания, так и в зоопарках.