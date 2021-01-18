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Момент схода лавины в Карачаево-Черкесии попал на видео

Светлана Головина
17:10 18.01.2021
На данный момент на месте проходит масштабная спасательная операция.
© Видео: androsov999, Instagram © Фото: androsov999, Instagram
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Момент схода лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии был снят на видео очевидцем и опубликован в Instagram.

На кадрах хорошо видно, как трассу внезапно окутывает быстрая снежная пелена и люди начинают разбегаться в поисках укрытия. Один из мужчин схватил ребенка на сноуборде и закрыл спиной, после чего их накрыло снегом, однако через несколько секунд можно увидеть, что лавина прошла вскользь и они остались на поверхности.

Ранее были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент спасения одного из туристов.

На данный момент на месте проходит масштабная спасательная операция. По предварительным данным, под лавину попали два вагончика - пункты проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе.

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