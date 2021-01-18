Врио директора «Буйнакскводоканала» задержан по делу о массовом отравлении водой

В Буйнакске задержали врио директора «Буйнакскводоканала» из-за отравления питьевой водой сотен человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

По информации следствия, более 300 человек с 9 по 17 января 2021 года обратились в больницы с признаками пищевого отравления: из них 246 детей в возрасте от 1 года до 16 лет.

«В настоящее время Шарипов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на контроль.