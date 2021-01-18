Самолет МС-21 выкатился за пределы полосы в подмосковном Жуковском
На данный момент причины произошедшего устанавливаются. Пострадавших нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MIT Russia, Globallookpress
В ходе испытаний новый российский самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в подмосковном Жуковском. Об этом сообщил представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Отмечается, что самолет выполнял прерванный полет с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного из двигателей.
«Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано», - цитирует РИА Новости собеседника агентства.
В результате инцидента экипаж не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
Кроме того, в ОАК пояснили, что на работу аэропорта случившееся не повлияло.