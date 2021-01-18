В стране и мире Самолет МС-21 выкатился за пределы полосы в подмосковном Жуковском Светлана Головина На данный момент причины произошедшего устанавливаются. Пострадавших нет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MIT Russia, Globallookpress Читайте нас на: В ходе испытаний новый российский самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в подмосковном Жуковском. Об этом сообщил представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Отмечается, что самолет выполнял прерванный полет с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного из двигателей. «Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано», - цитирует РИА Новости собеседника агентства. В результате инцидента экипаж не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. Кроме того, в ОАК пояснили, что на работу аэропорта случившееся не повлияло. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика