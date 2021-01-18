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Ученые нашли связь между рентгеновским свечением в космосе и темной материей

Светлана Иванова
16:04 18.01.2021
Речь идет об аксионах, которые являются самым многообещающим кандидатом в частицы темной материи.
Ученые нашли связь между рентгеновским свечением в космосе и темной материей
© Фото: NASA, Globallookpress
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Физики Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в США заговорили об обнаружении аксионов - еще не открытых частиц в рамках Новой физики, поиски которых ведутся с 1977 года. В частности, по мнению исследователей, существованием аксионов объясняется странное высокоэнергетическое излучение, которое испускает группа нейтронных звезд, следует из материала, опубликованного в журнале Physical Review Letters.

Речь идет о группе «Великолепная семерка», которая удалена на расстоянии 200-500 парсек от Земли. Объекты этой группы звезд испускают только рентгеновское и ультрафиолетовое излучение. Благодаря этой отличительной особенности «Великолепной семерки» физики могли искать источник излучения, не боясь, что нужный сигнал будет замаскирован из-за разной длины волн.

Согласно теории, аксионы могут формироваться в ядре нейтронных звезд, преобразовываясь в фотоны в присутствии мощного магнитного поля. Это подтвердили и выводы, сделанные учеными в ходе новой работы. Физики объяснили возникновение дополнительных рентгеновских лучей попадающими в чрезвычайно сильное электромагнитное поле аксионами. Отмечается, что сила исследуемых магнитных полей в миллиарды раз сильнее тех, что могут быть созданы на Земле.

Если существование аксионов как частиц темной материи будет подтверждено, это откроет новую область физики за пределами Стандартной модели, убеждены ученые.

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