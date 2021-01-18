В ВОЗ заявили о нахождении мира на грани катастрофической ошибки

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в связи с неравным распределением вакцины от коронавируса между богатыми и бедными странами мир находится на грани «катастрофической моральной ошибки».

«Ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира», - отметил он в ходе сессии Исполнительного совета ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, жители 49 обеспеченных государств уже получили более 39 миллионов доз препарата, однако в одной из самых бедных стран сделано только 25 прививок.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для того, чтобы побороть коронавирус в России необходимо вакцинировать около 60% населения.