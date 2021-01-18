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Названы условия для прекращения ношения масок

Ирина Киселенко
16:25 18.01.2021
Человек после контакта с больным COVID-19 кратковременно может стать носителем инфекции.
Названы условия для прекращения ношения масок
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Россиянам необходимо носить маски до тех пор, пока не произойдет
формирование популяционного иммунитета к COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях», - сказал Мурашко.

Он также отметил, что если человек уже переболел вирусом ранее, то у него формируется иммунитет, но после контакта с больным COVID-19 он кратковременно может стать носителем инфекции и инфицировать окружающих. В связи с этим, как отметил министр, ношение масок сегодня является обязательным.

Ранее Голикова назвала требуемый уровень вакцинации для борьбы с COVID-19 в России.

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