Жители Бразилии случайно сняли попадание в них молнии
Мужчины находились на поле снимали на камеру непогоду, накрывшую область.
© Видео: Elza Augusta, Facebook © Фото: Elza Augusta, Facebook
В бразильском муниципалитете Миндури, штата Минас-Жерайс местные жители запечатлели на видео момент попадания в них молнии.
Этот инцидент произошел с бразильцем Жозе Омаром де Оливейрой и его другом Клаудио Араужо Резенде. Мужчины находились на поле снимали на камеру непогоду, накрывшую область.
«Когда я увидел рядом солнце и дождь, то решил снять их на видео, чтобы показать, как велик Господь и прекрасна природа», - рассказал Оливейра.
По его словам, в момент удара они почувствовали толчок и упали.
«В меня полетел гравий. Мы были поражены и одновременно побежали к автомобилю», - вспомнил бразилец.
Оливейра считает, что молнию мог привлечь его мобильный телефон, передает Daily Mail.