Голикова назвала требуемый уровень вакцинации для борьбы с COVID-19 в России

Чтобы побороть коронавирус, в России необходимо вакцинировать около 60% населения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила: в это число не входят дети и те, кто уже перенес инфекцию. Сегодня в нашей стране стартовала массовая иммунизация. Сделать прививку препаратом «Спутник V» теперь сможет любой желающий. Прежде вакцина была доступна только медработникам, педагогам и людям из группы риска. Некоторым поставили первый укол еще в конце прошлого года. По словам Голиковой, требуемый уровень иммунизации в 60% определили ученые.

«В зависимости от развития эпидемиологической ситуации цифра может уточняться», - добавила Голикова.

В филиале военно-клинического госпиталя Западного военного округа в Санкт-Петербурге приступили к вакцинации летчиков и офицеров ПВО против COVID-19. В Минобороны отметили, что первая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак была доставлена в поликлинику воздушным транспортом.