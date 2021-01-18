В стране и мире Момент спасения туриста из-под лавины в Карачаево-Черкесии попал на видео Светлана Головина По информации МЧС, на месте работают более 170 человек и 20 единиц техники. © Видео: kchr09, Instagram © Фото: kchr09, Instagram Читайте нас на: Камера видеонаблюдения горнолыжного курорта в Домбае, где произошел сход лавины, запечатлела момент спасения одного из туристов. На кадрах видно, как снегоуборочная машина собирает снег и к углублению сразу подбегают спасатели, пытаясь вытащить человека. «Лавина накрыла часть обучающего склона на четвертом канатном уровне Домбая», - говорится в подписи к видео, опубликованном в Instagram. По информации МЧС, к поискам людей привлечены силы и средства Домбайского поисково-спасательного отряда, кинологические расчеты и психологи чрезвычайного ведомства. «Всего на месте работают более 170 человек и 20 единиц техники», - уточняется в сообщении ведомства. По предварительным данным, под снегом могут находиться до 12 человек, включая детей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика