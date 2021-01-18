Момент спасения туриста из-под лавины в Карачаево-Черкесии попал на видео
По информации МЧС, на месте работают более 170 человек и 20 единиц техники.
© Видео: kchr09, Instagram © Фото: kchr09, Instagram
Камера видеонаблюдения горнолыжного курорта в Домбае, где произошел сход лавины, запечатлела момент спасения одного из туристов.
На кадрах видно, как снегоуборочная машина собирает снег и к углублению сразу подбегают спасатели, пытаясь вытащить человека.
«Лавина накрыла часть обучающего склона на четвертом канатном уровне Домбая», - говорится в подписи к видео, опубликованном в Instagram.
По информации МЧС, к поискам людей привлечены силы и средства Домбайского поисково-спасательного отряда, кинологические расчеты и психологи чрезвычайного ведомства.
«Всего на месте работают более 170 человек и 20 единиц техники», - уточняется в сообщении ведомства.
По предварительным данным, под снегом могут находиться до 12 человек, включая детей.