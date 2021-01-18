Туристы взялись за лопаты на месте схода лавины в Карачаево-Черкесии: кадры спасательной операции

На месте схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае в Карачаево-Черкесии началась спасательная операция. Видео с места было предоставлено очевидцем.

На кадрах хорошо видно, как десятки туристов лопатами раскидывают снег, под которым могут находиться люди.

По предварительным данным, под лавину попали два пункта проката горнолыжного снаряжения. На момент случившегося там могли находиться от четырех до 12 человек, включая детей.