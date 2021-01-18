Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Более 25 регионов РФ задумались об интеграции карты «Тройка»

Валентина Пескова
14:08 18.01.2021
Как сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, за пределами столицы уже совершено более 180 тысяч поездок.
Более 25 регионов РФ задумались об интеграции карты «Тройка»
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

Заинтересованность в интеграции с московской транспортной системой, когда вместо билетов за проезд используется карта «Тройка», выразили уже 25 российских регионов.

За пределами столицы по карте «Тройка» уже совершено более 180 тысяч поездок, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. В частности, по всей области с картой уже могут ездить жители Тулы, соответствующие пилотные маршруты запущены в Подмосковье

«В Туле за два месяца число транзакций увеличилось на 15%, а тарифы при этом не изменились (их устанавливает регион). Пассажирам стало удобнее пользоваться автобусами, не нужно оплачивать поездку наличными, а водителю отвлекаться на выдачу билета и сдачи», - говорится в заявлении Ликсутова на портале дептранспорта Москвы

В столице введение в обращение карты «Тройка» позволило сократить продажу бумажных билетов в шесть раз, уменьшить очередь в кассах на 40–70% и сэкономить в год до 2,5 миллиардов рублей.

В 2020 году, отметил заммэра, городская билетная система была признана лучшей в мире, получив премию Transport Ticketing Awards от жюри конкурса в Лондоне. Судьи отметили возможность предоставления картой поддержки сразу нескольких транспортных операторов и систему персонификации транспортных карт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.