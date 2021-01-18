Более 25 регионов РФ задумались об интеграции карты «Тройка»

Заинтересованность в интеграции с московской транспортной системой, когда вместо билетов за проезд используется карта «Тройка», выразили уже 25 российских регионов.

За пределами столицы по карте «Тройка» уже совершено более 180 тысяч поездок, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. В частности, по всей области с картой уже могут ездить жители Тулы, соответствующие пилотные маршруты запущены в Подмосковье

«В Туле за два месяца число транзакций увеличилось на 15%, а тарифы при этом не изменились (их устанавливает регион). Пассажирам стало удобнее пользоваться автобусами, не нужно оплачивать поездку наличными, а водителю отвлекаться на выдачу билета и сдачи», - говорится в заявлении Ликсутова на портале дептранспорта Москвы

В столице введение в обращение карты «Тройка» позволило сократить продажу бумажных билетов в шесть раз, уменьшить очередь в кассах на 40–70% и сэкономить в год до 2,5 миллиардов рублей.

В 2020 году, отметил заммэра, городская билетная система была признана лучшей в мире, получив премию Transport Ticketing Awards от жюри конкурса в Лондоне. Судьи отметили возможность предоставления картой поддержки сразу нескольких транспортных операторов и систему персонификации транспортных карт.