В России началась массовая вакцинация от COVID-19

В соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина, в России с 18 января началась кампания по массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в стране официально зарегистрировано две вакцины.

Первая вакцина – препарат «Спутник V», разработанный институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Регистрация состоялась в августе прошлого года. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора. Также в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова ведется разработка препарата, лишенного инфекционных свойств. Его регистрация запланирована на февраль 2021 года.

В декабре прошлого года в России началась кампания по вакцинации определенных категорий граждан. Приоритет отдавался медикам, учителям, соцработникам, гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и людям, страдающим от хронических заболеваний бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарного диабета и ожирения.