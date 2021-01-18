Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов

В российский МИД был вызван временный поверенный в делах Нидерландов в России, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательным объявлением персонами нон грата двух российских дипломатов.

В министерстве акцентировали, что происходящее продемонстрировало «отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений», а также «сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ».

«Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации двух дипломатических сотрудников Посольства Нидерландов в Москве», - говорится в заявлении ведомства.

Сотрудники посольства должны покинуть Россию в течение двух недель.