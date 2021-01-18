Аспирант МГУ получил 6 лет колонии за нападение на офис «Единой России»

Головинский суд Москвы приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к шести годам колонии общего режима после того, как он в январе 2018 года с компанией двух других молодых людей разбил окно и бросил дымовую шашку в офис «Единой России» на севере Москвы.

«Признать Мифтахова виновным в хулиганстве, совершенном с помощью предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору», - цитирует РИА Новости судью Сергея Базарова.

Аспирант был задержан в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге в отношении него было применена статья «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно, соответственно.