В Великобритании хотят законодательно защитить памятники спорным историческим фигурам

В британский парламент от лица правительства страны будет внесен на рассмотрения проект закона, устанавливающего дополнительные ограничения для снесения памятников. В частности, законопроект предполагает усложнение демонтажа памятников в честь спорных исторических деятелей.

Как указал министр жилищного строительства Великобритании по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик, инициаторы предлагают не убирать памятники с постаментов, а добавлять пояснительную информацию, раскрывающую специфику исторического контекста. Такие изменения, по его мнению, позволят «тщательно взвешивать» решения, касающиеся подобных культурных объектов.

Дженрик вменил оппонентам британских консерваторов из Лейбористской партии в вину попытки цензурировать прошлое государства. Об этом пишет «The Daily Telegraph». В будущем, при условии принятия законопроекта, вопросы демонтажа памятников будут решаться в несколько этапов.

Ранее в Соединенном Королевстве граждане, считающие себя потомками друидов, выступили резко против планов властей построить тоннель вблизи знаменитого Стоунхенджа. В число противников строительства также вошли археологи, историки и эксперты ЮНЕСКО.