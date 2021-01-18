РФПИ и НИЦЭМ им. Гамалеи создали международный научный совет по вакцине «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи основали международный научный совет по вакцине «Спутник V».

В состав совета вошли ведущие ученые в сфере микробиологии, вирусологии, генетики и биотехнологий из США, Великобритании, Аргентины, Германии, Индии, России, Франции, Швеции и Хорватии, представляющие крупнейшие научные и медицинские центры.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заметил, что на созданной площадке у разработчиков вакцины появится возможность обмениваться мнениями, информацией и экспертизой с ведущими зарубежными коллегами. Особенно актуальным такой научный обмен стал ввиду пандемии COVID-19.

Ранее НИЦ им. Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с COVID-19. Это фактически первое в мире соглашение производителей вакцин о сотрудничестве.

18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Граждане могут привиться одним из двух зарегистрированных препаратов - это «Спутник V», разработанный научным центром Гамалеи при участии Минобороны РФ, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». Процедура является бесплатной.