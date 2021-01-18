Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что соглашения по полному прекращению огня и боевых действий в Нагорном Карабахе реализуются достаточно эффективно.

«Это оценка и президента Алиева, и премьер-министра Пашиняна. В настоящее время военные России, Армении и Азербайджана выверяют поименные списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе,» - отметил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что никаких «секретных приложений» у трехстороннего заявления по Карабаху нет. А вопрос статуса Нагорного Карабаха не упомянут в договоренностях от 9 ноября абсолютно сознательно.

«Территория, на которой развернуты российские миротворцы, является зоной ответственности российского миротворческого контингента», - пояснил министр иностранных дел.

Соглашение о полном прекращении любых военных действий в Нагорном Карабахе вступило в силу 10 ноября 2020 года после совместного заявления, подписанного президентом РФ, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Для контроля за его соблюдением в непризнанной республике развернут миротворческий контингент РФ.