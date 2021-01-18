Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху

Валентина Пескова
13:39 18.01.2021
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха не упомянут в договоренностях от 9 ноября.
Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Читайте нас на:

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что соглашения по полному прекращению огня и боевых действий в Нагорном Карабахе реализуются достаточно эффективно.

«Это оценка и президента Алиева, и премьер-министра Пашиняна. В настоящее время военные России, Армении и Азербайджана выверяют поименные списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе,» - отметил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что никаких «секретных приложений» у трехстороннего заявления по Карабаху нет. А вопрос статуса Нагорного Карабаха не упомянут в договоренностях от 9 ноября абсолютно сознательно.

«Территория, на которой развернуты российские миротворцы, является зоной ответственности российского миротворческого контингента», - пояснил министр иностранных дел.

Соглашение о полном прекращении любых военных действий в Нагорном Карабахе вступило в силу 10 ноября 2020 года после совместного заявления, подписанного президентом РФ, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Для контроля за его соблюдением в непризнанной республике развернут миротворческий контингент РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:06 В стране и мире
Путин поручил доложить об организации записи россиян на вакцинацию через «Госуслуги»
12:23 В стране и мире
Первый российский регион введет антиковидные паспорта
11:41 В стране и мире
Ученые выяснили, что аспирин повышает шансы победить некоторые виды рака
10:34 Армия
Видео
Небесный гром: в ЦВО стартовал отборочный этап конкурса АрМИ «Авиадартс»
09:40 В стране и мире
В США арестовали известного рок-музыканта за участие в штурме Капитолия
Популярное
Популярное
Невролог назвал малоизученные осложнения кронавируса
Названа смертельная ошибка при лечении коронавируса дома
Видео
Суровый серфинг: российские экстремалы устроили заплыв в водах Ладожского озера
Видео
Неуклюжий тигр и ловкий леопард попали на видео в Приморье
Фермент-убийца: диетолог рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.