В Подмосковье сокращают количество мест для больных COVID-19

В Подмосковье приняли решение сократить количество коек для больных коронавирусом. Все новейшее оборудование передадут в медицинские учреждения, нуждающиеся в обновлении.

«Что касается ковида, у нас хорошие новости, видим и снижение количества выявляемых, и койки во всех географических локациях у нас освобождаются», - передает телеканал «360» слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Речь идет о таких подмосковных городах, как Реутов, Бронницы, Щелково, Воскресенск. Немного позднее роддом в Балашихе также будет работать по своему профилю.

Губернатор обратил внимание на то, что, несмотря на улучшение статистики по снижению заболеваемости коронавирусом, работы у врачей меньше не становится - они по-прежнему лечат пациентов, а также проводят вакцинацию.

В России за сутки выявили 22 857 новых случаев заражения коронавирусом. Нaибольшее число зaрaзившихся зaрегистрировaно в Москве - 3 679, в Сaнкт-Петербурге - 3 287, в Московской облaсти - 1 381. Тaкже зa минувшие сутки подтверждена 471 смерть пaциентов с COVID-19. Покaзaтель зa все время - 66 037.

Восемнадцатого января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Граждане могут привиться одним из двух зарегистрированных препаратов - это «Спутник V», разработанный научным центром Гамалеи при участии Минобороны РФ, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». Процедура является бесплатной.