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Вечный огонь погас в центре Марсова поля в Петербурге

Анна Берестовая
01:03 18.01.2021
Горение было оперативно восстановлено вызванными на место специалситами.
Вечный огонь погас в центре Марсова поля в Петербурге
© Фото: flickr
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В Санкт-Петербурге на территории Марсова поля вечером 17 января погас Вечный огонь. На место оперативно была отправлена бригада «ПетербургГаза» для восстановления пламени.

Как позже сообщили специалисты, горение было быстро возобновлено. Оборудование, используемое для поддержания Вечного огня, не пострадало. Об этом пишет «Фонтанка».

В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском лиц, совершившим акт вандализма на мемориале.

Ранее в Московской области трое человек осквернили Вечный огонь в Одинцово. Видео, на котором были запечатлены вандалы, опубликовали в социальных сетях.

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