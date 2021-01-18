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Путин поручил доложить об организации записи россиян на вакцинацию через «Госуслуги»

Валентина Пескова
13:06 18.01.2021
Правительство обязано отчитаться о работах по данному поручению к 1 февраля 2020 года и затем делать это регулярно один раз в полгода.
Путин поручил доложить об организации записи россиян на вакцинацию через «Госуслуги»
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» доложить об организации для россиян записи на вакцинацию от коронавируса через портал «Госуслуги».

Кроме того, комиссии и правительству также поручено проработать возможность получать через портал уведомления о результатах тестирования.

«Проработать вопросы использования портала государственных услуг для уведомления граждан о результатах тестирования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также для записи населения на вакцинацию против указанной инфекции», - сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

О работах по данному поручению правительство обязано доложить к 1 февраля 2020 года и далее отчитываться по данному вопросу раз в полгода.

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