Путин поручил доложить об организации записи россиян на вакцинацию через «Госуслуги»
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» доложить об организации для россиян записи на вакцинацию от коронавируса через портал «Госуслуги».
Кроме того, комиссии и правительству также поручено проработать возможность получать через портал уведомления о результатах тестирования.
«Проработать вопросы использования портала государственных услуг для уведомления граждан о результатах тестирования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также для записи населения на вакцинацию против указанной инфекции», - сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.
О работах по данному поручению правительство обязано доложить к 1 февраля 2020 года и далее отчитываться по данному вопросу раз в полгода.