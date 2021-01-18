Инфекционист оценил воздействие морозов на коронавирус

Понижение температуры воздуха до минус 20 градусов не оказывают губительного влияния на коронавирус, однако повлиять на эпидемиологическую ситуацию в целом может. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Как объяснил врач РИА Новости, из-за морозов люди проводят больше времени в закрытых пространствах.

«На сам вирус это практически никак не оказывает влияние, потому что температура до минус 20 губительно на вирус не влияет», - рассказал Вознесенский.

Значительная часть горожан уже вышли и на работу, и в школу, подчеркнул Вознесенский, что вместе с более долгим контактом на близком расстоянии может привести к росту числа случаев заболеваемости.

Вместе с тем существует и противоположная тенденция, пояснил врач, когда из-за морозов люди чаще проводят время внутри семей, реже пересекаясь друг с другом.

Однако больше шансов на «победу» у первой тенденции, выразил уверенность эксперт, призывая население и зимой придерживаться основных правил жизни во время пандемии: дистанцирования и использования средств самоизоляции.

«И, естественно, вакцинация», - добавил Вознесенский.

В понедельник, 18 января, температура воздуха в Москве опустится до минус 19 градусов. Жителей столицы ожидает облачная погода без осадков.