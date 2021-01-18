Лавров указал на попытки США использовать пандемию для давления на другие страны

Западные страны во главе с США пытались воспользоваться ситуацией, сложившейся в мире из-за пандемии COVID-19 для того, чтобы приумножить применение методов давления и вмешательства во внутренние дела других стран. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Некоторые наши западные коллеги, прежде всего США и их ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий», - сказал министр.

Как подчеркнул Лавров, это делается не только за счет введения односторонних ограничений, но и в других формах вмешательства во внутренние дела многих государств.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил неоднозначное отношение западных государств к вакцине «Спутник V». Он отметил, что это прежде всего связано с конкуренцией.