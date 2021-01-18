В России могут упростить процедуру привлечения трудовых мигрантов на стройки
Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение правительству рассмотреть вопрос об упрощении процедуры для привлечения трудовых мигрантов на стройки. Поручение должно быть проработано в срок до 1 марта.
Решение вопроса должно рассматриваться совместно с комиссией Государственного совета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» с учетом ранее данных поручений.
«Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ», - говорится в документе на сайте Кремля.
При этом оговорено, что все правила по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 при выполнении строительных работ данными сотрудниками остаются в силе.
В середине декабря 2021 года в Министерстве строительства и ЖКХ предложили упростить въезд в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. Однако это предлагается разрешить только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля.