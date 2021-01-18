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В России могут упростить процедуру привлечения трудовых мигрантов на стройки

Валентина Пескова
12:16 18.01.2021
Рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки до 1 марта правительству РФ поручил глава государства.
В России могут упростить процедуру привлечения трудовых мигрантов на стройки
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение правительству рассмотреть вопрос об упрощении процедуры для привлечения трудовых мигрантов на стройки. Поручение должно быть проработано в срок до 1 марта.

Решение вопроса должно рассматриваться совместно с комиссией Государственного совета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» с учетом ранее данных поручений.

«Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ», - говорится в документе на сайте Кремля.

При этом оговорено, что все правила по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 при выполнении строительных работ данными сотрудниками остаются в силе.

В середине декабря 2021 года в Министерстве строительства и ЖКХ предложили упростить въезд в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. Однако это предлагается разрешить только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля.

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