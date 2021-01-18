Первый российский регион введет антиковидные паспорта

В Башкирии первыми решили ввести антиковидные паспорта для местных жителей, в организме которых сформировались антитела к COVID-19.

Оформить такой паспорт жители смогут с 18 января через портал госуслуг. Документ в формате QR-кода в мобильном приложении будет автоматически рассылаться всем вакцинированным и переболевшим коронавирусом. Наличие удостоверения позволит даже получать скидки в магазинах, а жители старше 65 лет с антителами будут освобождены от соблюдения обязательной самоизоляции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Радия Хабирова.

Политик отметил, что паспорта решат множество проблем, а также сделают вакцинацию более популярной среди населения.

В России 18 января стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Граждане могут привиться одним из двух зарегистрированных препаратов - это «Спутник V», разработанный научным центром Гамалеи при участии Минобороны РФ, и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». Процедура является бесплатной.

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