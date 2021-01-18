В Евросоюзе собираются производить пищевой белок из мучных червей

В агентстве ЕС по безопасности пищевых продуктов намереваются начать использовать насекомых, в частности, мучных червей, для производства человеческого питания. Научные сотрудники ведомства уверены, что инициатива получит одобрение ввиду экономической выгоды и пищевого соответствия подобного производства принятым нормам.

Как сообщает издание The Guardian, в случае принятия инициативы разрешение на продажу личинок мучного жука может вступить в силу уже в течение 1-2 месяцев. Профессор университета Болоньи Марио Маццокки заявил, что у источников белка, «которым нужно меньше еды, которые производят меньше отходов и генерируют меньшее количество выбросов парниковых газов» есть явные экологические и экономические преимущества.

С ним согласен руководитель соответствующего направления компании «Мисма-про» Алексей Истомин. В эфире программы «Сегодня утром» он ответил на несколько вопросов ведущих, связанных с использованием насекомых в человеческую пищу.

Истомин объяснил, действительно ли в ЕС планируют это для себя, либо для стран третьего мира. В качестве главных причин, сподвигнувших специалистов на мысли о насекомых, он назвал значительный рост мирового населения в течение XXI века и экономические способы регулирования человеческой жизни.

«Планируется, что на Земле будет жить около 10 миллиардов человек, и для такого большого количества населения на планете просто не хватит еды. Поэтому задействуется ряд инструментов, один из которых - поиск альтернативных источников пищи, другой - переход на цикличную экономику, то есть вовлечение в производственный оборот в том числе и отходов», - сказал Истомин.

Отвечая на вопрос о том, чем будут кормить насекомых, которых впоследствии планируется использовать в человеческую пищу, специалист заявил, что даже для мучных червей разработаны специальные корма с учетом всех аспектов.

«Безусловно, когда мы говорим о питании людей, мы говорим в первую очередь о безопасности. Разработаны комбинированные корма, как, например, корма для птиц, свиней или крупного рогатого скота. Эти корма создаются таким образом, чтобы выращивание насекомых и производство белка было экономически оправданным и выгодным для покупателей», - рассказал он.

На данный момент продажа насекомых в качестве человеческой еды запрещена во Франции, Германии, Италии, Испании и других европейских странах. У Нидерландов, Бельгии, Дании и Финляндии условно разрешительный подход к этому вопросу - страны требуют от производителей продуктов, которые их жители не ели до 1997 года, разрешение от Брюсселя.

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