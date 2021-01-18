Пережитый сердечный приступ убедил женщину в существовании загробной жизни. Воспоминания пациентки по имени Энн опубликованы в научной работе Фонда исследования посмертного опыта, пишет Express.

Женщина почувствовала себя плохо весной 2015 года. Сначала, по словам Энн, она испытывала сильное чувство тревоги, дрожала. Затем заснула и увидела яркий сон, в котором наблюдала Иисуса во время распятия его на кресте римлянами. Пациентка, по ее признанию, ощущала всю ту мучительную боль и страдания, которые испытывал Иисус.

«Я проснулась, рыдая. Я была убита горем, что другой человек может сотворить такое с другим», - рассказала Энн, подчеркивая, что живость сна ошеломила ее.

Вскоре у женщины случился сердечный приступ. Она почувствовала усиливающуюся боль в груди, начала задыхаться и ощущала, как сжималось сердце. Позже она смогла различить в теле слабость и холод, сменившиеся ощущениями «полного покоя из-за ухода из этого мира». Энн вспоминает об этом моменте как о переходе из боли в блаженство, которое, подобно волнам, омывало ее.

«Я осознавала, что, по-видимому, нахожусь в двух местах одновременно. Это было очень странно, но я была одновременно и в своем теле, и вне его», - пояснила Энн, добавив, что в этот момент видела и себя, лежащую на полу, и собственный дом снаружи.

По словам Энн, она всем своим естеством чувствовала единение со Вселенной, «со всем, что есть, со всем, что когда-либо было и будет».

Затем, как призналась женщина, она услышала громкий хлопок и почувствовала, как ее практически вернули в тело.

Сама Энн считает, что пережитый с ней опыт во время клинической смерти является доказательством загробной жизни. В свою очередь, исследователи связывают такие яркие видения с всплеском мозговой активности, происходящим по мере приближения к смерти. В частности, по мнению профессора Мичиганского университета Джимо Борджигина, феномен объясняется нейрофизиологическим состоянием умирающего мозга после остановки кровотока.