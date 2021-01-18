В отношении мэра Томска возбуждено третье уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Томской области возбудило новое, третье уголовное дело против главы города Томск Ивана Кляйна.

Как сообщает ТАСС, по какой именно статье мэр обвиняется на этот раз, источникам пока неизвестно.

Ранее городской глава был обвинен по двум эпизодам статьи о превышении должностных полномочий. Обе они были объединены в одно делопроизводство. Задержание мэра проходило 13 ноября на его рабочем месте.