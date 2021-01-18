Ученые выяснили, что аспирин повышает шансы победить некоторые виды рака

Новое исследование показало, что употребление аспирина три раза в неделю снижает риск смерти от рака груди или мочевого пузыря на треть.

«‎Результаты исследования доказывают, что аспирин может улучшить выживаемость при некоторых видах рака», - передает Daily Mail слова Холли Луманс-Кроппа из Национального института рака.

Результаты исследования основаны на изучении медицинских данных около 140 000 мужчин и женщин, участвовавших в скрининговом обследовании рака, которое длилось 13 лет. В основном возраст всех участников составлял больше 65 лет. В ходе исследования они также проходили анкетирование, в котором необходимо было ответить на вопрос об употреблении аспирина.

Выяснилось, что люди, которые принимали препарат хотя бы три раза в неделю, имели на четверть меньше шансов умереть от рака груди и на треть от рака мочевого пузыря. Более того, употребление аспирина уменьшало риск смерти от рака на 25% по сравнению с теми, кто никогда не пил аспирин.

«‎Эти результаты могут указывать на то, что для некоторых типов рака аспирин может быть полезным. Однако большая польза может наблюдаться при увеличении частоты использования», - отметил врач.

Тем не менее исследователи обращают особое внимание на то, что аспирин не уменьшает риск развития заболевания, не лечит и не останавливает другие виды рака - препарат влияет именно на вероятность смертельного исхода. По-прежнему необходимо учитывать и вред от употребления аспирина, в частности, то, что он может вызвать опасные желудочные кровотечения.