Нападение бродячих собак на детей под Астраханью попало на видео

Во дворе жилого дома в Знаменске Астраханской области две бродячие собаки напали на гулявших там несовершеннолетних детей. Двоюродные брат и сестра 6 и 7 лет получили укусы, пишет паблик «Подслушано Астрахань».

Больше пострадала девочка, которую собаки повалили на снег и вцепились в ребенка. На помощь малышам бросились ребята постарше, однако справиться с разозленными животными им не удалось.

К счастью, на подмогу прибежали взрослые мужчины: один из них вышел из дома с веником, второй выскочил из машины со скребком для снега. Животных удалось прогнать.

Произошедшее запечатлели камеры наружного видеонаблюдения во дворе дома. Мать пострадавшего ребенка подала жалобу на местные власти, обвинив их в бездействии.