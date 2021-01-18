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Нападение бродячих собак на детей под Астраханью попало на видео

Валентина Пескова
11:14 18.01.2021
Дети 6 и 7 лет гуляли во дворе дома, когда на них набросились две бездомные собаки и не отставали, пока их не прогнали взрослые.
© Видео: Подслушано Астрахань, ВКонтакте © Фото: Подслушано Астрахань, ВКонтакте
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Во дворе жилого дома в Знаменске Астраханской области две бродячие собаки напали на гулявших там несовершеннолетних детей. Двоюродные брат и сестра 6 и 7 лет получили укусы, пишет паблик «Подслушано Астрахань».

Больше пострадала девочка, которую собаки повалили на снег и вцепились в ребенка. На помощь малышам бросились ребята постарше, однако справиться с разозленными животными им не удалось.

К счастью, на подмогу прибежали взрослые мужчины: один из них вышел из дома с веником, второй выскочил из машины со скребком для снега. Животных удалось прогнать.

Произошедшее запечатлели камеры наружного видеонаблюдения во дворе дома. Мать пострадавшего ребенка подала жалобу на местные власти, обвинив их в бездействии.

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