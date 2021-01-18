Вице-президент Samsung приговорен к 2,5 года тюрьмы за коррупцию

В Сеуле к тюремному заключению приговорен фактический руководитель Samsung Group Ли Чжэ Ен. После повторного рассмотрения дела суд постановил, что корейскому миллиардеру предстоит отбыть еще 2,5 года заключения по делу о коррупции. Также подчеркивается, что тот год, который руководитель корпорации уже провел в заключении, будет засчитан в новый срок.

В 2017 году Ен был признан виновным в даче взятки близкой подруге экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе и отправлен в тюрьму на пять лет. Однако в феврале 2018 года суд смягчил бизнесмену приговор, и тот вышел на свободу.

Как отмечает Reuters, руководитель корпорации будет отстранен от принятия важных решений в компании, которая стремится обогнать своих конкурентов, а также от контроля за процессом наследования, который начался после того, как в октябре 2020 года умер председатель Samsung Group Ли Гон Хи.