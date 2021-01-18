В Германии нашли гигантскую окаменевшую акулу

В Баварии специалисты из Венского университета обнаружили окаменелость восьмифутовой акулы вида Asteracanthus, населявшей моря 150 миллионов лет назад. Представители этого вида были одними из крупнейших в свое время.

Исследователи, изучавшие скелет, назвали длину акулы - около 2,5 метров. По информации ученых, хрящевые рыбы, в том числе акулы и скаты, являются одной из самых успешных групп позвоночных – они живут на Земле и сейчас. При этом сами скелеты сохраняются очень плохо - вот почему эта находка считается очень ценной и уникальной.

© Sebastian Stumpf, Fabrizio De Rossi

Акулы вида Asteracanthus являются ближайшими родственниками современных акул и скатов. Они вымерли примерно одновременно с динозаврами около 66 миллионов лет назад. Современные акулы достигают подобного размера тела только в крайне редких случаях.

Зубная карта найденного скелета исключительно хорошо сохранилась и содержит более 150 зубов. Каждый из зубов имеет хорошо развитый центральный выступ, который сопровождается с обеих сторон несколькими меньшими выступами.

«‎Это говорит о том, что астеракант был активным хищником, питавшимся широким спектром хищных животных», - передает Daily Mail слова ученого.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Papers in Palaeontology.