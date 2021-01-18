Установлено, сколько дней остается заразным переболевший COVID-19 пациент

Если человек имеет положительные результаты на коронавирус по ПЦР-тестам в течение многих недель после заражения инфекцией COVID-19, это вовсе не означает, что он заразен. Как сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, для того, чтобы быть заразным, пациент должен распространять живой вирус.

«Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», - цитирует Вуйнович «Российская газета».

Официально рекомендованный ВОЗ период карантина в 14 дней основан на имеющейся информации о продолжительности инкубационного периода. В среднем он составляет пять-шесть дней с верхней границей в 14 дней.