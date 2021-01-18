В стационарах Петербурга свободно более четверти коечного фонда для больных COVID-19

В межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса сообщили, что число коечных мест для пациентов с COVID-19 увеличилось до 3 233 коек, что составляет более четверти коечного фонда города.

«В стационарах Петербурга сегодня свободны 3 233 койки - 25,9 % от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года» - сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

На данный момент в северной столице доля тяжелобольных пациентов, расположенных в стационарах, составляет 23% - на ИВЛ находится 372 человека. По сравнению с прошлой неделей отмечен «умеренный рост» госпитализированных.

Пик загрузки больниц пришелся на конец декабря 2020 года – тогда оставалось около 4% свободных мест. В начале 2021 года ситуация улучшилась – были развернуты коечные места на базе Госпиталя для ветеранов войн и в городской больнице № 33 в Колпино.

Всего в Санкт-Петербурге помощь больным коронавирусом оказывается в 17 городских и 7 федеральных стационарах – общий коечный фонд составляет 12 488 мест.