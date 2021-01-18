Главный инфекционист США оценил эффективность вакцинации против мутаций коронавируса

Новых мутаций SARS-CoV-2 можно будет не опасаться после проведения массовой вакцинации большей части населения. Такое мнение высказал главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи.

«Если мы вакцинируем большинство, ситуация будет очень хорошей», - отметил он в интервью телеканалу NBC.

Фаучи сообщил, что особо заразный штамм заболевания, впервые зарегистрированный в Великобритании, был обнаружен и в США. В целом, по его словам, возможные угрозы от новых мутаций, в частности, наблюдаемых в Бразилии и ЮАР, воспринимаются в США крайне серьезно.

Инфекционист также отметил, что препаратам против коронавирусной инфекции могут потребоваться дополнительные модификации в случае, если мутации COVID-19 окажутся сильнее вакцин.

Ранее ученый указал, что для формирования коллективного иммунитета, защищающего от коронавируса, необходимо привить минимум 75% населения государства. Более надежной будет вакцинация 85% проживающих в стране граждан.