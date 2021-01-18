Тридцать лет спустя: почему до сих пор сильна ностальгия по временам СССР

Тридцать лет назад не стало Советского Союза. Уже в январе 1991-го года в воздухе витало напряжение, которое потом вылилось в болезненный «развод» братских народов. И сейчас, спустя прошедшие годы, ностальгия по ушедшему времени по-прежнему сильна.

В уже далеком прошлом, страна встретила Новый год в очередях у пустых прилавков. Талоны, по которым отпускали продукты, были почти бесполезны - нечего купить. Трещала по швам не только экономика, а вся страна. Начавшийся в 1988-м году парад суверенитетов к концу 1990-го набрал небывалые обороты. За две недели до наступления 1991-го года все Верховные Советы республик в одностороннем порядке приняли декларацию о суверенитете.

«Одна из важнейших, наверное, причин развала Советского Союза - невозможность договориться с национальными элитами. Каждый лидер каждой республики, люди, которые вокруг них сплотились, понимали, что они тоже могут порулить», - объяснил события того времени пресс-секретарь Бориса Ельцина Сергей Медведев.

Не прошло и двух недель после праздника, как в Прибалтике «Комитет национального спасения», «Союдис», провозгласил себя новой и единственной законной властью в республике. В ответ в Вильнюс ввели спецподразделения группы «Альфа». Москву обвинили в тирании, а все 14 жертв штурма записали на счет спецназа. История прогремела на весь мир и ускорила выход Литвы из Союза.

Через несколько дней Горбачев заявил, что не знал, кто отдал приказ штурмовать телецентр. Уже 28 января было официально подтверждено право союзных республик выходить из состава СССР. В Прибалтике и Грузии на выборах победила оппозиция.

В марте в девяти республиках СССР прошел референдум. Армения, Грузия и вся Прибалтика отказались в нем участвовать. Стоял вопрос, сохранять ли Союз, пусть даже в таком урезанном виде. Большинство проголосовали «за», но в итоге мнение миллионов человек не повлияло на дальнейшие события.

«Был сделан союзный договор, он был опубликован и парафирован всеми девятью республиками. Оставалось только его подписать... На это был железный шанс. К сожалению, он был упущен», - отметил политолог, кандидат исторических наук, первый заместитель председателя Моссовета Сергей Станкевич.

В нулевые многие люди, в том числе в политике, стали все чаще задаваться вопросом: «А не лучше ли нам было вместе?». В 2000-м Россия и Белоруссия создали Союзное Государство, в несколько раз увеличив товарооборот. Вскоре появился единый Таможенный Союз, к которому присоединился Казахстан. Затем появился ЕВРАЗЭС, вовлекающий в свою орбиту все больше стран, который в итоге вырастает в Евразийский экономический Союз.

«В одну реку нельзя войти дважды, но мы видим по ЕВРАЗЭС, что такая потребность есть, такое объединение возможно. Другое дело, что это требует больших усилий со стороны всех участников этого процесса. Развитие на территории Евразии, бывших стран республик Советского Союза происходит медленно и недостаточно эффективно, а должно идти более эффективно и значительно быстрее, потому что самой природой, географией, политикой, логикой истории нам предназначено сотрудничать», - указал медиаменеджер, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Конечно, Союз в его прежнем виде невозможен. Не все страны, вышедшие из-под крыла СССР, смотрят в одну сторону. Каждый сделал собственные выводы из уроков 91-го года. Однако, по последним опросам, большинство граждан СНГ от сорока и старше считают, что в СССР им жилось лучше и комфортнее.