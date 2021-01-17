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В Роскачестве рассказали, в каких случаях опасно заряжать телефон

Виктория Ивашечкина
09:54 17.01.2021
По словам эксперта, проблема с зарядкой гаджета может быть связана с установкой какого-либо нового приложения.
В Роскачестве рассказали, в каких случаях опасно заряжать телефон
© Фото: Mahesh Patel, Pixabay
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Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что наиболее опасно пытаться зарядить смартфон в ситуации, когда его батарея вздулась, или устройство сильно нагрето солнцем.

«В случае выявления проблем с зарядкой телефона - например, он перестает заряжаться, следует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках», - уточнил эксперт.

По его словам, есть вероятность, что разряжаться смартфон стал быстрее из-за какого-то нового приложения, и батарея тут ни при чем.

Кузьменко отметил, что часто к проблемам с зарядкой приводят износ и повреждение аккумулятора. Такое случается, если гаджет роняли или им пользуются уже слишком долго, передает агентство «Прайм». 

При этом использование «неродной» зарядки, особенно дешевой китайской, также может спровоцировать проблемы с аккумулятором.

Эксперт отметил, что, если проблема с батареей стала ощутимой для качества работы смартфона, то не стоит пытаться заряжать устройство. В ином случае эксплуатация гаджета с проблемной батареей может привести к взрыву.

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