В Роскачестве рассказали, в каких случаях опасно заряжать телефон

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что наиболее опасно пытаться зарядить смартфон в ситуации, когда его батарея вздулась, или устройство сильно нагрето солнцем.

«В случае выявления проблем с зарядкой телефона - например, он перестает заряжаться, следует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках», - уточнил эксперт.

По его словам, есть вероятность, что разряжаться смартфон стал быстрее из-за какого-то нового приложения, и батарея тут ни при чем.

Кузьменко отметил, что часто к проблемам с зарядкой приводят износ и повреждение аккумулятора. Такое случается, если гаджет роняли или им пользуются уже слишком долго, передает агентство «Прайм».

При этом использование «неродной» зарядки, особенно дешевой китайской, также может спровоцировать проблемы с аккумулятором.

Эксперт отметил, что, если проблема с батареей стала ощутимой для качества работы смартфона, то не стоит пытаться заряжать устройство. В ином случае эксплуатация гаджета с проблемной батареей может привести к взрыву.