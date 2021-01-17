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Машинист московского метро обратился к пассажирам после спасения ребенка

Анна Касаткина
09:38 17.01.2021
Алексей Раевский попросил родителей быть внимательнее с детьми в подземке.
Машинист московского метро обратился к пассажирам после спасения ребенка
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Машинист Алексей Раевский, спасший упавшего на рельсы на станции «Бабушкинская» ребенка, обратился к пассажирам. Он попросил родителей быть внимательнее со своими детьми и не торопиться.

Раевский отметил, что ситуации, когда мамы в последний момент ввозят в вагон коляску, пока сами остаются на станции, а также когда родители быстрее ребенка забегают в вагон под закрытие дверей, происходят довольно часто.

«С детьми в поездке нужно быть внимательным вдвойне и не оставлять их без присмотра», – сказал машинист.

По его словам, в ситуации с упавшим на рельсы ребенком он действовал интуитивно, так как такого развития событий невозможно ожидать каждый раз, когда поезд въезжает на станцию.

«Ребенок шел сначала нормально, а потом резко поменял траекторию движения. Реакция сработала сама собой, я не думал: "Что? Как? Почему? Что делать?". Все произошло автоматически», – пояснил Раевский в интервью «МК».

Падение мальчика на рельсы на станции метро «Бабушкинская» произошло 11 января. Его жизнь спасло то, что он сумел спрятаться под платформой, и оперативная реакция машиниста, который в считанные секунды остановил многотонный состав.

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