В Европе рассказали о способности «Спутника V» подавить пандемию коронавируса

Во Франции рассказали, что РФ создала вакцину «Спутник V», которая может подавить пандемию COVID-19.



В статье Monde diplomatique отмечается, что Западе скептически и безразлично отреагировали на появление этого препарата из-за невежества относительно русской научной традиции.

Автор подчеркнул, что создание данной вакцины - это результат целой исторической цепочки научных разработок в России. При этом на Западе годами отрицали российские достижения и теперь удивлены объявлением о создании лекарства.

«В отличие от таких стран, как США, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится», - говорится в издании.

По словам автора, вакцина «Спутник V», разработанная НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ, сейчас распространяется по всему миру.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире. В то же время глава государства подчеркнул, что сейчас необходимо понять, как препарат будет работать в условиях множества штаммов инфекции.