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Врач рассказала о малоизученных последствиях коронавируса

Анна Касаткина
09:05 17.01.2021
Не исключено, что переболевшие коронавирусом столкнутся с проблемами со здоровьем спустя годы, считает невролог.
Врач рассказала о малоизученных последствиях коронавируса
© Фото: Britta Pedersen, ZB, Globallookpress
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Неврологические осложнения при коронавирусе мало изучены и могут появиться как в острый период инфицирования, так и быть отсроченными. Об этом рассказала невролог, кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова.

По словам врача, перенесенный коронавирус может оставлять после себя такие неврологические симптомы, как ухудшение сна и поражения мышц. Кроме того, при заражении COVID-19 на 6% увеличивается шанс получить инсульт – он может произойти как через две-три недели, так и стать первым симптомом заболевания.

Быстрое прогрессирование деменции происходит при сочетании энцелофапатии (хронической сосудистой недостаточности головного мозга) с COVID-19, хотя обычно она развивается медленно, уточнила Фомина-Чертоусова.

«Постковидные хронические сосудистые нарушения могут также сопровождаться возбуждением, судорогами с утратой сознания, или, наоборот, сонливостью и апатией. Причина в том, что мозг в этом случае не получает в нужном объеме кислород из-за легочной недостаточности. Также описаны воспалительные заболевания спинного мозга из-за COVID-19», – отметила специалист в интервью «Российской газете».

Не исключено, что переболевшие коронавирусом столкнутся в будущем и с другими проблемами, считает невролог. В качестве аналогии Фомина-Чертоусова привела болезнь, которая ходила во времена первой мировой войны, – летаргический энцефалит. У переболевших через несколько лет возникал синдрома паркинсонизма – происходили дегенеративные изменения мозга.

«Сегодня никто не знает, станет ли также в будущем перенесенный коронавирус толчком к развитию тяжелых заболеваний головного мозга. Будем надеяться на лучшее», – сказала она.

В основной группе риска по осложнениям находятся люди с хроническими заболеваниями. Врач посоветовала им в период пандемии внимательно относиться к своему здоровью и следовать ранее назначенным рекомендациям по основному заболеванию.

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