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Онищенко оценил идею включать пункт о вакцинации в трудовой договор

Виктория Ивашечкина
08:37 17.01.2021
Бывший санитарный врач напомнил, что, к примеру, прививка от туберкулеза была обязательной для животноводов, которые занимаются крупным рогатым скотом.
Онищенко оценил идею включать пункт о вакцинации в трудовой договор
© Фото: Xinhua, Globallookpress
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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал идею включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей.

«Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например», - объяснил Онищенко, передает «Вечерняя Москва». 

Депутат также напомнил, что, к примеру, прививка от туберкулеза была обязательной для животноводов, которые занимаются крупным рогатым скотом. Обязательная вакцинация распространяется и на лесников.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов высказал мнение, что вакцинацию в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал об уязвимых к коронавирусу группах населения. Старшее поколение является самой уязвимой к коронавирусной инфекции группой, составляющей порядка 40 миллионов человек. Вторая по счету уязвимая группа - люди, у которых есть эндокринные, онкологические, кардиологические заболевания.

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