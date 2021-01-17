Онищенко оценил идею включать пункт о вакцинации в трудовой договор

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал идею включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей.

«Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например», - объяснил Онищенко, передает «Вечерняя Москва».

Депутат также напомнил, что, к примеру, прививка от туберкулеза была обязательной для животноводов, которые занимаются крупным рогатым скотом. Обязательная вакцинация распространяется и на лесников.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов высказал мнение, что вакцинацию в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал об уязвимых к коронавирусу группах населения. Старшее поколение является самой уязвимой к коронавирусной инфекции группой, составляющей порядка 40 миллионов человек. Вторая по счету уязвимая группа - люди, у которых есть эндокринные, онкологические, кардиологические заболевания.