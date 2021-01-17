Аномальные холода установятся на большей части России

На большей части России в ближайшие дни ожидаются сильные морозы. Гидрометцентр выпустил предупреждение об аномально холодной погоде, сообщил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.

Так, в Центральном и Поволжском округах температура будет колебаться в районе минус 20-30 градусов, местами до 32 градусов, что на 6-12 градусов ниже нормы. На северо-западе России (Архангельская, Вологодская и Псковская области, Коми) отклонение от нормы составит уже 7-15 градусов, ожидаются морозы до 23-36 градусов.

В Южном федеральном округе минимальные значения ожидаются от 15 до 21 градуса мороза, в Северо-Кавказском будет 6-12 градусов ниже нормы и около 10 градусов ниже нуля.

На Урале, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, температура установится от минус 32 до минус 40 градусов, что на 8-17 градусов ниже средних значений.

«Сибирь: Таймырский и Долгано-Ненецкий регион, там температуры минус 40-53. Такая температура ниже нормы на 8-18 градусов. В Иркутской области температура ниже нормы на 10-20 градусов, до минус 51 градуса», – отметил Вильфанд.

В Приморье ожидается 45-50 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы, на Чукотке – до минус 51 градусов, в Якутии – до минус 56-ти.