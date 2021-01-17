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СМИ: Джулиани заявил об участии в защите Трампа по делу об импичменте

Виктория Ивашечкина
07:53 17.01.2021
Он отметил, что слова президента нельзя рассматривать как подстрекательство к насилию, так как между беспорядками и выступлением президента был временной промежуток.
СМИ: Джулиани заявил об участии в защите Трампа по делу об импичменте
© Фото: realrudygiuliani, Facebook
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Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал, что входит в команду защиты лидера страны по делу об импичменте. По его словам, защита будет доказывать, что утверждения президента о мошенничествах на выборах не являются подстрекательством к насилию. Об этом сообщает ABC News

По информации СМИ, Джулиани отметил, что в рамках линии защиты представит утверждения о широко распространенном мошенничестве на прошедших выборах.

«Они заявили, что всякий раз, когда (Трамп) говорит о мошенничестве на выборах, мы подстрекаем к насилию; что это воинственные слова, потому что это полностью неправда», - подчеркнул адвокат Трампа.

По его словам, есть «разные мнения» относительно того, как президент должен подойти к своему второму импичменту. Джулиани отметил, что Трамп должен закрыть процесс как незаконный.

Адвокат, как пишет СМИ, заявил, что слова Трампа нельзя рассматривать как подстрекательство к насилию также потому, что между беспорядками и выступлением президента был временной промежуток. По мнению Джулиани, если подстрекательство произойдет, это должно произойти незамедлительно, а не спустя какое-то время.

Адвокат отметил, что если не удастся отклонить статью об импичменте, то Трамп мог бы дать показания.

На этой неделе палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент действующему президенту. Дональда Трампа сочли виновным в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Капитолии, которые в день утверждения итогов выборов устроили сторонники главы Белого дома.

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