Почтовые ящики исчезнут с улиц городов США перед инаугурацией Байдена
Такая мера является частью обычной процедуры для обеспечения безопасности, объяснили в Почтовой службе.
© Фото: Liu Jie, XinHua, Globallookpress
Почтовые ящики в ряде городов США были убраны в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена. В Почтовой службе объяснили, что решение принято из соображений безопасности.
«Это часть нашей обычной процедуры», – сказал представитель службы Дэвид Партенхаймер.
По его словам, такая мера способствует безопасности клиентов и сотрудников во время протестов либо при скоплении большого количества людей возле почтовых отделений, на почтовых маршрутах или у ящиков, сообщает CNN.
Некоторые почтовые ящики будут отсутствовать в столице и еще как минимум в 17 штатах, хотя ранее мера распространялась только на Вашингтон. Их уберут либо закроют на замки. Кроме того, 20 января в Вашингтоне не будет работать 14 отделений.