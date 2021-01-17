Почтовые ящики исчезнут с улиц городов США перед инаугурацией Байдена

Почтовые ящики в ряде городов США были убраны в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена. В Почтовой службе объяснили, что решение принято из соображений безопасности.

«Это часть нашей обычной процедуры», – сказал представитель службы Дэвид Партенхаймер.

По его словам, такая мера способствует безопасности клиентов и сотрудников во время протестов либо при скоплении большого количества людей возле почтовых отделений, на почтовых маршрутах или у ящиков, сообщает CNN.

Некоторые почтовые ящики будут отсутствовать в столице и еще как минимум в 17 штатах, хотя ранее мера распространялась только на Вашингтон. Их уберут либо закроют на замки. Кроме того, 20 января в Вашингтоне не будет работать 14 отделений.