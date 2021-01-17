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В Серпухове эвакуировали отделение городской больницы из-за задымления

Виктория Ивашечкина
07:14 17.01.2021
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
В Серпухове эвакуировали отделение городской больницы из-за задымления
© Фото: МЧС РФ
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В МЧС сообщается, что задымление произошло в комнате с кондиционерами для томографов в Серпуховской городской больнице имени Семашко. Спасатели эвакуировали пациентов и персонал отделения.

«Проводится эвакуация пациентов и персонала из отделения хирургии и травматологии», - уточнили в МЧС.

В 04.43 в воскресенье, 17 января, поступило сообщение о задымлении в трехэтажном здании больницы. На момент прибытия спасателей наблюдалось задымление в цокольном этаже в помещении кондиционеров для томографов, помещение находилось под напряжением. После обесточивания помещения приступили к тушению пожара.

В 05.48 удалось локализовать пожар на площади 2 кв.м. Было эвакуировано 70 человек из них 61 пациент и 9 работников. По предварительным данным, пострадавших нет.

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