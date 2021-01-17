Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 56
В регионе продолжают происходить афтершоки.
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Количество погибших при крупном землетрясении на острове Сулавеси в Индонезии увеличилось до 56. Пострадавшими числятся 826 человек.
В последний раз было известно 0 46 погибших и 637 пострадавших.
В регионе продолжают происходить афтершоки. Власти провинции Западный Сулавеси ввели чрезвычайное положение, напоминает РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу ночью в пятницу, 15 января. Из-за бедствия свои дома в первые часы покинули около 15 тысяч человек.