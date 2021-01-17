В стране и мире Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 56 Анна Касаткина В регионе продолжают происходить афтершоки. © Фото: ajplus twitter Читайте нас на: Количество погибших при крупном землетрясении на острове Сулавеси в Индонезии увеличилось до 56. Пострадавшими числятся 826 человек. В последний раз было известно 0 46 погибших и 637 пострадавших. В регионе продолжают происходить афтершоки. Власти провинции Западный Сулавеси ввели чрезвычайное положение, напоминает РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу ночью в пятницу, 15 января. Из-за бедствия свои дома в первые часы покинули около 15 тысяч человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика