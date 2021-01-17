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Российские ракетные двигатели смогут летать в космос до 50 раз

Виктория Ивашечкина
06:33 17.01.2021
Первый пуск двухступенчатой ракеты «Амур-СПГ» среднего класса с космодрома Восточный планируется в 2026 году.
Российские ракетные двигатели смогут летать в космос до 50 раз
© Фото: Амур-СПГ Роскосмос Риа Новости
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В «Роскосмосе» заявили, что многоразовый метановый ракетный двигатель, который создается для новой ракеты-носителя «Амур-СПГ», сможет летать до 50 раз.

«Возможность не менее 10 использований серийного образца жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) в составе первой ступени ракеты-носителя (РН)», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также сообщается, что в мае прошлого года компания заключил контракт с КБ химавтоматики на сумму 6,3 миллиарда рублей на создание к концу 2025 года двигателя РД-0169.

Первый пуск двухступенчатой ракеты среднего класса с космодрома Восточный планируется в 2026 году. Она будет иметь многоразовую возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе сообщили, когда пилотируемый корабль «Орленок» отправится к Луне. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что все составные части нового тяжелого космического корабля уже готовы. Он практически собран и готов для передачи в головной институт ЦНИИмаш для проведения наземных испытаний.

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