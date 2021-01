В стране и мире Коронавирус Установлена связь между коронавирусом и повреждениями сосудов мозга Виктория Ивашечкина По словам специалистов, вирус способствует ослаблению стенок мелких сосудов, что может повлиять на кровотечения и инсульты. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Американские ученые обнаружили связь между коронавирусом и повреждениями сосудов мозга. По словам специалистов, COVID-19 не проникает в ткани мозга, но способствует ослаблению стенок мелких сосудов внутри него. Именно это может повлиять на кровотечения и инсульты. Научный сотрудник Национального института неврологических расстройств и инсульта (США) Авиндра Нат подчеркнул, что это происходит из-за особых воспалительных реакций. Они связаны с проникновением вируса в организм. Группа американских ученых изучала, как изменилось состояние кровеносной системы мозга у нескольких десятков пациентов с COVID-19, которые умерли весной-летом прошлого года. Исследования показали, что их смерть была связана с повреждениями мозга, передает New England Journal of Medicine. Авиндра Нат объяснил, что снимки МРТ показали множество очагов воспаления, стенки мелких капилляров и других сосудов стали проницаемыми для крови. Далее специалисты исследовали срезы этих отделов. По словам ученого, он и его коллеги ожидали увидеть следы повреждений от инфекции. Но вместо этого там оказалось множество мелких повреждений нервной ткани. Обычно они возникают после инсультов или воспаления мозга. При этом ни в самом мозге больных, ни в его сосудах вирус не обнаружили. Позже ученые выяснили, что капилляры мозга разрушились не из-за заражения коронавирусом, а из-за активности иммунитета. Дело в том, что он начал атаковать не только вирус, но и здоровые клетки кровеносных сосудов. Это привело к образованию «дыр», некоторую часть которых заполняли тромбы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика