СМИ: ФБР изучает причастность иностранцев к штурму Капитолия

Федеральное бюро расследований изучает вопрос, касающийся предоставления иностранными правительствами, организациями или отдельными гражданами финансовой помощи участникам штурма Капитолия.

По данным NBC News, в настоящее время ФБР проверяет платеж в размере 500 тысяч долларов, который перед беспорядками получили фигуры ультраправого движения. Он был сделан в биткоинах и, предположительно, французом, считают в бюро.

Как рассказали телеканалу один действующий и один бывший сотрудник ФБР, информация о платежах была предоставлена на этой неделе компанией, анализирующей криптовалютные переводы.

Напомним, что штурм Капитолия произошел 6 января, в день утверждения итогов выборов в США. Беспорядки в здании Конгресса устроили сторонники Дональда Трампа. Позднее демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к мятежу. Палата представителей на этой неделе объявила Трампу импичмент. Чтобы отстранить президента США до окончания срока, импичмент должен утвердить Сенат.